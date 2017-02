Suárez, facilitateur du transfert de Moussa Dembélé au Celtic

0

CP

Comme quoi, ça sert de rester en bon terme avec ses exs.À l'été 2016, Moussa Dembélé n'était encore qu'un grand espoir de Fulham, passé par le centre de formation du PSG . À l'époque, le joueur est inconnu en France , mais suffisamment prometteur pour intéresser quelques écuries anglaises.Face à la concurrence, pour convaincre Dembélé de le rejoindre au Celtic Brendan Rodgers sait qu'il doit employer les grands moyens et surtout trouver des arguments de poids. «» , confie l'agent de l'attaquant dans une interview auConfiant, l'entraîneur conseille alors au Français de contacter ses anciens joueurs : «» . Visiblement, l'Uruguayen a dû être persuasif puisque Dembélé a signé au Celtic . Six mois et vingt-trois buts plus tard, le joueur de vingt ans ne peut que le remercier du conseil.Rodgers a donc inventé ledu foot.