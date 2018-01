Sturridge prêté à West Bromwich

28

Moi, Daniel Sturridge Encore une fois miné par les blessures, sans oublier la concurrence féroce à laquelle il doit faire face, l'attaquant de Liverpool préfère se refaire une santé dans un autre club de Premier League pour les six prochains mois.Un temps annoncé à l' Inter , Sturridge a finalement privilégié West Bromwich Albion . L'international anglais y est prêté six mois sans option d'achat, avec pour ambition de retrouver le chemin des filets pour celui qui n'a plus marqué depuis octobre dernier.28 ans est un bel âge pour commencer à décliner.