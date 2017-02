Strootman-Asenjo, les pièges de cristal

SOFOOT.com // C3 // 16es // Villarreal-AS Roma

Longtemps condamnés à un cercle vicieux de blessures en raison de leurs physiques fragiles et d'une poisse tenace, Kevin Strootman et Sergio Asenjo n'ont jamais vraiment cessé de croire en leur retour au plus haut niveau. Grâce à un mental hors norme couplé à un talent simplement au-dessus du lot.