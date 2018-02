Strasbourg sort Grenoble de sang-froid

27

Grenoble Foot 38 0-3 RC Strasbourg

Grenoble Foot 38 (4-4-2) : Maubleu - Guégan (Elogo,84e), Demba (Belvito, 84e), Bengriba, Mayembo - Coulibaly, Delétraz (Gherardi, 46e), Sotoca, Benet - Boussaha, El Jadeyaoui. Entraîneur : Olivier Guégan.



RC Strasbourg (4-4-2) : Oukidja - Aaneba (Lala, 72e), Seka, Koné, Salmier - Grimm, Gonçalves, Nogueira (Terrier, 63e), Liénard - Bahoken (Aholou, 85e), Blayac. Entraîneur : Thierry Laurey.

AD, au Stade des Alpes

Grenoble n'a pas démérité. Sauf qu'à la fin, c'est Strasbourg qui passe. Et c'est tout ce qui compte.Auteur d'un excellent début de partie, le Grenoble Foot 38 obtient d'entrée de jeu une occasion par l'intermédiaire du capitaine Julien Delétraz. Mais la frappe de ce dernier est déviée in extremis par Ernest Seka en corner. Cinq minutes plus tard, Florian Sotoca déborde côté droit. Reste que son centre au cordeau n'est repris par personne. De leur côté, les Strasbourgeois laissent passer l'orage et rentrent façon diesel dans la rencontre. Anthony Gonçalves chauffe d'abord les gants de Brice Maubleu, puis Stéphane Bahoken débloque la rencontre grâce une reprise victorieuse sur un centre de Seka (32). Malgré ce coup de bambou, le GF38 se rebiffe avant la pause, la percée côté droit d'Harouna Abou Demba étant repoussée par la défense alsacienne.Désireux d'égaliser, Olivier Guégan opte pour un remplacement offensif avec l'entrée de Raphaël Gherardi. Déterminés, les Grenoblois pensent revenir au score grâce à Sotoca, mais le juge de touche signale un hors-jeu très litigieux. En guise de réponse, Bahoken tente le doublé d'une lourde frappe du droit des trente mètres. Sans attraper le cadre. Peu enclin à tuer le suspense, le RCSA laisse Grenoble revenir dans la partie, et Sotoca en profite. D'une frappe enveloppée, le buteur isérois loupe de très peu la cage d' Alexandre Oukidja avec Lakdar Boussaha , qui oblige le portier à claquer la balle au-dessus de sa barre, faisant frissonner les 12 699 spectateurs du Stade des Alpes.La suite ? Le réalisme froid du RC Strasbourg , comme en première période. Sur un contre éclair, Martin Terrier fait led'un habile plat du pied (79). Pour revenir dans la partie, Jessy Benet envoie un beau coup franc direct, mais Ouikidja est impérial et sort une nouvelle parade décisive. Avant de voir un dernier but de Gonçalves dans les arrêts de jeu (93).Les Alsaciens sont donc qualifiés en quarts de finale de Coupe de France . Une bonne nouvelle pour l'AS Chambly, qui aura le bonheur d'accueillir un pensionnaire de Ligue 1 au tour suivant.