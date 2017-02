Strasbourg se replace

0

Strasbourg 3-2 Orléans

FL

C'est la grosse opération du week-end !Le Stade Brestois, l'ESTAC et le Stade de Reims sont tombés, au contraire du Racing Club de Strasbourg . Ce lundi soir, les Alsaciens ont dominé Orléans sans trembler 3-1. Jérémy Blayac a ouvert le score de la tête. Puis, Jérémy Grimm a décoché une grosse frappe au fond des filets. 2-0 à la mi-temps. Le troisième est l'œuvre de Khalid boutaib encore de la tête. En fin de match, Romain Armand et Benjaloud Youssouf ont réduit l'écart.Au classement, le Racing Strasbourg en profite pour recoller au podium de Ligue 2 (39 points, à égalité avec Troyes , troisième et Reims , quatrième). Les Orléanais de Didier Ollé-Nicolle sont 18