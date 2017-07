Strasbourg recrute Saadi

5

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Stras' à la bourre.Vite orphelin de ses deux leaders d'attaque de la saison passée, le RC Strasbourg vient enfin de compenser. Après le retour de prêt à Lille de Baptiste Guillaume , vendu dans la foulée à Angers , et le départ de Khalid Boutaïb au Yeni Matalyaspor en Turquie , l'attaque du Racing se retrouvait en effet bien dépourvue. À lui seul, l'attaquant marocain pesait 20 buts en Ligue 2 la saison passée.Un gros vide que tentera de combler Idriss Saadi , qui s'est engagé pour quatre ans au RCSA. À 25 ans, l'attaquant formé à Saint-Étienne espèrera aussi trouver de la stabilité en Alsace, lui qui a connu sept clubs en trois ans – Saint-Étienne, Reims Clermont , Cardiff, Courtrai et donc Strasbourg . Un parcours chaotique, mais Saadi sort d'une bonne saison en Belgique avec 16 buts en 38 matchs. Ça sent la bonne affaire.