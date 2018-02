Strasbourg l'emporte au mental

Strasbourg (4-3-3) : Oukidja - Foulquier, Mangane (Koné, 9e), Martinez, Lala - Gonçalves, Aholou, Liénard - Da Costa (Grimm, 88e), Martin (Blayac, 61e), Terrier. Entraîneur : Thierry Laurey.



Troyes (4-5-1) : Zelazny - Traoré, Hérelle, Giraudon, Deplagne - Khaoui (Ben Saada, 84e), Walter, Nivet (Tinhan, 71e), Bellugou (Azamoum, 54e), Grandsir - Niane. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Dans un match relativement fermé, Strasbourg a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer face à des Troyens en panne d'efficacité et obtient une victoire importante dans la course au maintien. Les héros du jours s'appellent Jean-Eudes Aholou , qui inscrit son quatrième but de la saison d'une superbe frappe enroulée aux vingt mètres, avant que Jérémy Blayac ne fasse le break quelques minutes plus tard, d'un tir croisé imparable pour Zelazny.La partie avait pourtant mal commencé pour les Alsaciens, amputés de Kader Mangane touché au quadriceps et contraint à sortir au bout de neuf minutes seulement. Sur une pelouse difficile, ce sont les visiteurs qui se créent les meilleures occasions, mais ni Walter (22), ni Hérelle (41), ni Khaoui (82) ne parviennent à trouver la faille.Et si Adama Niane réduit logiquement le score dans le temps additionnel, les Troyens payent cash un manque d'efficacité qui se termine par un septième revers d'affilée à l'extérieur pour une ESTAC toujours empêtrée dans la zone rouge.