Strasbourg humilie Bordeaux

Les Bordelais se sont fait racketter au Matmut par le promu strasbourgeois (0-3), toujours sur son petit nuage après sa victoire face au Paris Saint-Germain.

Un Bordeaux sans envie

No Malcom, no party

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Carrique, Toulalan, Jovanović, Sabaly - Otavio (Sankharé, 36e), Lerager - Cafu (Kamano, 52e), Vada (Plasil, 66e), De Préville - Mendy. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Strasbourg (4-3-3) : Oukidja - Lala, Mangane, Koné (Salmier, 41e), Seka - Grimm, Aholou, Liénard - Da Costa, Bahoken (Saadi, 88e), Terrier (Sacko, 74e). Entraîneur : Thierry Laurey.

Encore plus fort que le Red Bull, la victoire contre le Paris Saint-Germain qui donne des ailes. Héroïque lors du succès face au PSG par sa combativité et son vice, Dimitri Liénard a prouvé qu'il était avant tout un très bon joueur de ballon. Preuve en est avec ce coup franc des vingt-mètres qui termine dans la lucarne de Benoît Costil et qui assomme alors tous les espoirs des Bordelais. En même temps, puisque le PSG a gagné 6-2 contre Bordeaux et que Strasbourg a gagné 2-1 contre les Parisiens, il est logique que les Alsaciens surclassent les Girondins. CQFD.Hommage à Johnny oblige, c’est surque les vingt-deux acteurs entrent sur la pelouse. Malheureusement pour les supporters du Matmut Atlantique, seuls les Strasbourgeois avaient l’envie d’avoir envie. Sur la lancée de leur victoire face au Paris Saint-Germain, les hommes de Thierry Laurey ouvrent le score dès leur première offensive. Martin Terrier lance Stéphane Bahoken en profondeur, qui martyrise Vukasin Jovanović d’un violent grand pont avant d’ajuster Benoît Costil (0-1, 2). Menés au score, les Bordelais tentent alors de réagir, timidement, mais l’extérieur du pied de Cafu s’envole dans les tribunes (26) tandis que la frappe d’ Otavio , elle, est captée par Alexandre Oukidja (16). Totalement dépassé au milieu de terrain, Otavio n’est pas loin de l’expulsion après une énorme faute sur Martin Terrier , obligeant Jocelyn Gourvennec à le sortir (36). Un changement qui permet aux Bordelais de rester à onze, mais pas d’encaisser un second but sur un coup franc magistralement frappé par la patte gauche de Dimitri Liénard (0-2, 38).Dégoûtés du spectacle proposé en première période et de la mauvaise passe des Girondins qui n'ont remporté que cinq points sur les huit derniers matchs, les supporters du Matmut Atlantique décident de quitter les gradins pendant la pause pour montrer leur colère aux joueurs de Jocelyn Gourvennec . Un message fort, qui semble fonctionner puisque les coéquipiers de Jérémy Toulalan entament le second acte de manière bien plus tranchante. Mais, sans Malcom , blessé, et avec un latéral droit de 18 ans qui découvrait la Ligue 1 en la personne de Thomas Carrique, Bordeaux manque clairement de folie dans son jeu pour mettre en danger une défense aussi bien organisée que celle des Strasbourgeois. Dès lors, les Alsaciens se contentent de garder le résultat tranquillement pour mieux punir en contre. Et c'est sur cette phase de jeu que Martin Terrier triple la marque après une course de soixante mètres plein axe (0-3, 64). Bordeaux aura beau tenter un baroud d'honneur en fin de match, le score ne bouge pas et Strasbourg grimpe à la onzième place au classement, juste devant son adversaire du soir.