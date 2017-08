Strasbourg explose son record d'abonnés

HL

Plus fort que Bolt, plus haut que Mariya Lasitskene, plus rapide qu'un relais britannique : le Racing Club de Strasbourg Alors que les hommes de Thierry Laurey fêteront le retour de la Ligue 1 à la Meinau dimanche face à Lille , les dirigeants strasbourgeois ont annoncé dans la soirée de samedi que le nombre d'abonnés du club avait été battu. Soit, 15 650 abonnés pour cette saison, loin du précédent record - 11 700 pour la saison 2007-08. Marc Keller et son équipe se sont félicités d'un «» . Précision musclée : face au LOSC dimanche, 25000 personnes sont attendus.Solide.