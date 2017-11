Strasbourg et Caen restent chastes

Strasbourg (4-4-2) : Kamara - Lala, Mangane, Koné, Seka - Ahonou, Gonçalves (Blayac, 64e), Liénard, Martin (Saadi, 87e) - Terrier, Da Costa (Sacko, 73e). Entraîneur : Thierry Laurez.

Caen (4-4-2) : Vercoutre – Guilbert, Genevois, Djiku, M’Bengue – Nkololo, Sankoh, Féret (Aït Bennasser, 60e), Avounou (Armougom, 71e)– Rodelin, Santini. Entraîneur : Patrice Garande.

Une chaude ambiance à la Meinau, Ronny Rodelin et Dimitri Liénard qui annonçaient peu avant la rencontre que Caennais et Strasbourgeois ne seraient rassasiés qu'avec une victoire, et dix premières minutes jouées sur un rythme fou. Le match d'ouverture de la quinzième journée annonçait un programme alléchant, mais le soufflé est vite retombé. Un superbe déboulé strasbourgeois, signé Martin Terrier , conclu par un tir repoussé par Rémy Vercoutre (4) constitue la seule grosse opportunité des quarante premières minutes, avant qu' Ivan Santini sorte de sa torpeur de l'autre côté du pré, en touchant du bois à la suite d'une grosse erreur de main de Bingourou Kamara (42).Qu'importe, le SMC avait déjà la mainmise sur le jeu dans le premier acte et continue à animer la partie dès le retour des vestiaires. Décalé par Jordan Nkololo Durel Avounou décoche un boulet de canon contré in extremis (53), avant de voir son copain Rodelin tenter un tir croisé de peu hors cadre sur l'action suivante. Quelques maladresses défensives strasbourgeoises et quelques situations offensives mal négociées des deux côtés plus tard, c'est au tour de Nkololo de manquer la balle de but en frappant la barre de Kamara, décidément bien chanceux ce soir (84).Résultat, Caen laisse filer la cinquième place, alors que Strasbourg manque de prendre un peu d'air sur la zone rouge. Un score nul et vierge, beaucoup de déchet : pas de doute, c'est déjà la Ligue 1 d'hiver.