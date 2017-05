Strasbourg et Amiens en Ligue 1, terrible pour Lens

Cette dernière journée de Ligue 2 aura semblé pleine de rebondissements, et pourtant, comme les six premiers l'ont emporté, le classement ne bouge pas du tout. Strasbourg et Amiens, promus, montent en Ligue 1 tandis que Troyes accroche le barrage. En bas, le Red Star descend, mais c'est Lens qui a le plus mal, qui voit l'élite lui filer entre les doigts à la 95e minute.