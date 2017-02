Strasbourg déçoit, Auxerre rechute

Il ne faisait pas bon être favori lors de cette 27e journée de Ligue 2. Amiens et Strasbourg, deux prétendants à la montée, se sont inclinés à domicile. Ajoutez à cela un match nul pour Nîmes et Troyes, et vous obtenez une belle soirée pour les challengers.

Amiens SC 0–2 US Orléans

Nîmes 1-1 Gazélec Ajaccio

Tours 0-0 Troyes

Le Havre 1–0 Auxerre

Laval 2-4 Bourg-en-Bresse

AC Ajaccio 0-0 Sochaux

Niort 2-3 Red Star

Strasbourg 0-2 Clermont

Quatre victoires en cinq matchs. Depuis début février, Orléans a un visage de prétendant à la montée. Pourtant, c'est bien pour sa survie que l'USO lutte. Barragistes au coup d'envoi, les Orléanais commencent par faire le dos rond, pour mieux contre-attaquer. Sur une remontée de balle éclair, Armand se retrouve seul face au portier adverse. Son tir n'est pas cadré, mais, coup de bol, il se transforme en centre parfait pour Barreto qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. La suite ? Un Orléans sérieux qui se contente de gérer les timides offensives des Amiénois, globalement dominateurs. Cerise sur le gâteau : la troupe de Didier Ollé-Nicolle marque dans les dernières minutes sur un contre parfaitement conclu par Barreto. Au terme de sa folle soirée, l'USO dità la zone rouge et se classe 17Où étaient les Crocos en début de match ? Peut-être sur les bords du Nil en train de faire bronzette, mais certainement pas aux Costières. Apathiques, les Nîmois sont d’abord sauvés par une excellente parade de Marillat, avant d’encaisser un but de Yoann Court sur corner, après seulement quatre minutes de jeu. Il n'en fallait pas moins pour réveiller les Gardois. Revanchards, les hommes de Bernard Blaquart se ruent vers les cages d'Elana, mais, trop maladroits, ils buttent sur des Corses bien regroupés. Et alors que le public des Costières se préparait à une défaite, Rachid Alioui profite d'un ballon mal repoussé par Elana pour remettre les deux équipes à égalité. Sûrement pas son plus beau but, mais un pion important. Grâce à cette treizième réalisation du Marocain, les Nîmois peuvent continuer à croire en la montée et enchaînent un neuvième match sans défaite.Vingtièmes et à la traîne au classement, les Tourangeaux vivent chaque match comme une finale. Volontaires, les joueurs de Nouredine El Ouardani ont fait le jeu pendant 90 minutes. Malheureusement, ils ont été trop maladroits pour espérer autre chose que le match nul. Quant aux Troyens, ils repartent peut-être de ce déplacement avec un point, mais ils devront montrer un tout autre niveau s'ils veulent accrocher le top 3. Enfin, ayons une pensée pour le public du stade de la Vallée du Cher qui a eu le droit à une rencontre d'un ennui digne des premiers kilomètres d'une étape de plat du Tour de France Comme quoi le changement, ça a du bon. On joue la 46minute, Oswald Tanchot le voit bien : son équipe peine face à des Auxerrois venus chercher le match nul. C'est le moment choisi par l'entraîneur havrais pour lancer Ghislain Gimbert . Une bonne idée. Car six minutes plus tard, le joueur va tuer l'ennui qui régnait jusqu'alors au Stade Océane. Esseulé dans l'angle de la surface, l'attaquant enchaîne un contrôle de la poitrine, puis une somptueuse reprise de volée qui va rebondir juste devant la ligne de Boucher. Imparable. D'un coup, dans le froid normand, les Bourguignons se découvrent. Le match se débride et part dans tous les sens, sauf dans celui du but. 1-0, le score ne bougera plus. Mauvaise opération pour Auxerre qui retrouve la zone rouge, après sa remontée fantastique du mois de février. Laval domine, ose, tente et est récompensé par un but de Modibo Dembélé, bien servi dans la surface, qui conclut d'une jolie tête piquée. Mais les Tangos, 19, vont ensuite être pénalisés par leur défense en carton pâte. Ils concèdent d'abord un penalty évitable transformé par Jason Berthomier , qui y va même de son doublé quelques minutes plus tard. Puis, au courage, Laval obtient à son tour un penalty inscrit sereinement par Hassane Alla . Mais les Tangos s'effondrent encore à la suite d'un exploit personnel de Yanis Merdji , qui place un enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du gauche sexy chocolat. Avant d'y aller de son doublé d'une pichenette dans la surface. Scénario cruel pour Laval , qui reste englué dans la zone rouge à cause d'une série de six matchs sans victoire en Ligue 2.À peu près aussi exaltant qu'un épisode de. L' ACA tente bien quelques timides percées, facilement maîtrisées par les Lionceaux, qui ne créent presque rien offensivement. Et c'est tout. Circulez, y a vraiment rien à voir.Les Niortais n'ont même pas le temps d'émerger de l'échauffement, puisque Chavalerin glace d'entrée les hommes de Denis Renaud en ouvrant le score dès la première minute. C'est ballot, parce que la maîtrise est plutôt du côté des Chamois. Jusqu'à ce que Romain Grange soit sévèrement exclu après un tacle jugé un peu trop viril par l'arbitre. Du pain béni pour le Red Star , qui ne tarde pas à doubler la mise par Idriss Mhirsi . Mais Niort s'accroche, et profite d'un mauvais alignement de la défense adverse pour revenir au score. Laurent Agouazi enchaîne un contrôle impeccable et une délicate frappe enveloppée pour redonner espoir aux siens. Mais Toudic, après une main niortaise, permet au Red Star de prendre le large une bonne fois pour toutes. Niort , pas résigné, se sort les tripes et obtient un coup franc aux abords de la surface, magistralement transformé par Sambia. Du coup, le Red Star panique et Jean-Charles Castelletto se chope un deuxième jaune synonyme de rouge pour contestation. Qu'importe, ses coéquipiers tiendront jusqu'au bout pour arracher trois points précieux dans la course au maintien.Si l'ambiance est chaude et festive à La Meinau, Clermont va salement la plomber en profitant du marquage lâche de la défense strasbourgeoise. Dugimont, esseulé à la suite d'une touche des siens, s'en va ainsi marquer en première intention dans les seize mètres. Les Alsaciens, sonnés, mais pas abattus, multiplient ensuite les situations chaudes sur le but clermontois, mais se heurtent à un Mehdi Jeannin impérial. Du coup, Clermont et Dugimont s'en vont punir le manque de réalisme strasbourgeois d'un contre assassin. Contre-performance pour le RCS , qui tombe face à l'actuel quatorzième de Ligue 2.