Strasbourg accroché, statu quo en bas

La lutte pour la montée en Ligue 1 n'a jamais été aussi serrée. Toutes les équipes du haut de tableau ont gagné sauf le leader strasbourgeois, tenu en échec (2-2) à Niort. Amiens et Troyes n’ont pas tremblé respectivement face à Laval (3-0) et Reims (2-0). En bas, le Red Star, Sochaux et l’AJ Auxerre ont fait match nul.

