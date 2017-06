Strachan compare Ecosse-Angleterre à un combat de boxe déséquilibré

AS

Si l'Angleterre est un poids lourd du football, son niveau oscille entre Anthony Joshua et le videur qui a servi d'adversaire à Tony Yoka.L'Ecosse recevait l'Angleterre hier soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2), à l'issue d'une fin de rencontre complètement folle où, en l'espace de six minutes, l'Ecosse, menée 0-1, a pris l'avantage grâce à un doublé de Leigh Griffiths avant de se faire égaliser dans les arrêts de jeu suite à un but d'Harry Kane. Gordon Strachan , le sélectionneur écossais, est fier de ses hommes qui ont fait jeu égal avec plus forts qu'eux : «Pas sûr que William Wallace aurait apprécié ce genre de courbettes envers l'ennemi.