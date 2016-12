Stop au fantasme du « nouveau Leicester »

C'est désormais un passage obligatoire, chaque équipe que l'on n'attendait pas en tête de son championnat devient un Leicester bis. Une situation que vit actuellement l'OGC Nice, alors que l'aventure que vivent les Niçois a ses propres caractéristiques.

Deutsche parallèle

Futés comme des renards

Par Alexandre Doskov

Comme tant d'autres avant eux, les Toulousains viennent de passer sous le rouleau-compresseur niçois. Un bon vieux 3-0 à l'Allianz Riviera pour terminer la 16journée, avec comme coupables les Alassane Pléa ou encore Younès Belhanda . En conférence de presse d'après-match, Pascal Dupraz bougonne, livre une analyse classique et sans saveur : «» Avant d'oser la comparaison qui brûle les lèvres de tout le monde depuis quelques semaines : «Déjà fin octobre, après la victoire des Aiglons à Metz, Raymond Domenech , n'ayant jamais peur des mots, avait lâché à: «» Tout le monde commence donc à s'y mettre. Comme si lesétaient la première surprise de l'histoire du sport, désormais, chaque équipe un peu inattendue qui s'installe sur le trône de son championnat recevra, même sans l'avoir demandée, l'étiquette de «» . Pour le RB Leipzig en Allemagne, même combat. La percée un peu brutale des gars pondus par Red Bull a reçu le même traitement, quitte à agacer certains joueurs. Yussuf Poulsen , attaquant danois de Leipzig, s'était insurgé fin novembre : «» Et à raison. Car s'il y a bien une aventure qui ne ressemble pas à celle de Leicester, c'est celle de Leipzig. Club créé en 2009 par un monstre de l'industrie des boissons énergisantes, Leipzig avait survolé toutes les divisions inférieures avant d'arriver en Bundesliga avec l'objectif avoué de chambouler le règne du Bayern. Le RB a mis les moyens, détient le record du plus gros transfert de l'histoire de la D2 allemande avec l'achat de David Selke, et est pour l'instant en train de respecter son cahier des charges, et ce malgré la première défaite de la saison survenue ce samedi sur la pelouse d'Ingolstadt Loin de cestrès longtemps en piteux état, vice-champion en 1929 avant des décennies de «» , et qui avaient démarré la saison de leur titre avec le maintien pour objectif. Mais peu importe, les neuf dixièmes de la planète avaient misé sur un duel entre Munich et Dortmund, et l'essor de Leipzig n'entrait dans le logiciel de personne. Heureusement que le titre de Leicester avait créé une jurisprudence pour rassurer tout le monde. Le monde a connu des «» à la pelle. Chaque rappeur blanc devient instantanément un «» . Des comparaisons presque toujours bancales, mais peu importe, les observateurs ont besoin de phares pour se repérer, et pour arrimer tel ou tel phénomène à un précédent qui lui ressemble vaguement. Et aujourd'hui, c'est au tour de Nice.Qui peut dire qu'il avait prévu que Nice serait premier à l'aube de 2017 ? Pas grand monde, certes. Faut-il pour autant y voir une surprise aussi colossale que la chevauchée fantastique de Leicester ? On fait de Lucien Favre un nouveau Claudio Ranieri , un entraîneur étranger dans son championnat qui a toujours montré qu'il était talentueux, sans jamais réussir à remporter de grand titre. C'est peut-être là le parallèle le plus solide entre les deux équipes. Mais si le GYM était à la rue et a flirté avec la Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, il reste sur une saison 2015-2016 de costaud où il a terminé 4de Ligue 1. La réussite de ces dernières semaines relève donc plus de la continuité que de l'inattendu. Certains se plairaient à voir Balotelli et Belhanda dans le rôle de réincarnations version Côte d’Azur de Vardy et Mahrez, mais aucun de leurs profils – ni sportif, ni humain – ne sont similaires.En outre, là où lesgagnaient avec un effectif bricolé composé de joueurs sur qui personne n'avait misé, et d'autres qu'ils avaient réussi à relancer, Nice possède une solide ossature de jeunes formés au club, dont certains sont de franches réussites – Sarr, Koziello, Cardinale. Sur le papier, ça donne l'équipe la plus jeune des cinq grands championnats pour le GYM avec 24,6 ans de moyenne d'âge. Mais le sigle «» colle encore à Nice comme le sparadrap du capitaine Haddock. Pire, ils ont ce dimanche soir l'occasion de donner encore du crédit à cette thèse. Car Leicester n'avait pas bâti son succès en ne battant que des pipes, mais aussi en tabassant les grands du Royaume, Chelsea, Liverpool, City. Nice a déjà collé un 4-0 à Monaco en septembre . Une performance au Parc des Princes, et la machine à comparaisons risque de tourner encore à plein régime.