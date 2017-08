Stoke plombe Arsenal

Stoke City 1-0 Arsenal

Comme un air de déjà-vu.La Premier League n'en est qu'a son second acte, et Arsène Wenger est peut-être déjà dans la mouise. Sesn'ont pas pu faire mieux que de perdre d'un petit but sur la pelouse de Stoke ce samedi.La faute à Jesé, fraîchement prêté par le PSG , qui a planté un pion du gauche après un une-deux astucieux dans la surface. Lesont bien tenté de relever la tête à la suite de l'entrée de leur Olivier Giroud , qui leur avait déjà sauvé les miches la semaine dernière face à Leicester . Mais cette fois-ci, l'ancien Montpelliérain n'a pas pu planter de but salvateur.Cette défaite relègue déjà lesà trois points des équipes de tête et notamment de Manchester United , leader provisoire après sa large victoire face à Swansea plus tôt dans l'après-midi.