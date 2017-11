Stoke-Leicester : l'arbitre se blesse et se fait remplacer

[EXCLU VIDÉO] - L’arbitre de Stoke-Leicester se blesse et cède sa place ! Une séquences insolite à voir ici https://t.co/jG55cGwz3K pic.twitter.com/kXtkmwu171 — SFR Sport (@SFR_Sport) 4 novembre 2017

Changement pour le corps arbitral.Les matchs de Premier League sont connus pour leur intensité. Les joueurs n'ont pas le temps de se reposer... et les arbitres non plus. Lors de la rencontre entre Stoke et Leicester Robert Madley a ainsi dû se faire remplacer parce qu'il s'était claqué.L'arbitre anglais a donc cédé sa place à Jonathan Moss qui avait le sourire aux lèvres.Le petit échange de cartons entre les deux hommes.