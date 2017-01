Steven Gerrard va recevoir les clés de la ville de Liverpool

0

Plutôt que de revenir en Angleterre -et pouquoi pas du côté d'Anfield- pour une dernière pige, Steven Gerrard a préféré mettre fin à sa carrière, en novembre dernier.Mais l'Anglais continue de marquer de son empreinte l'histoire de Liverpool . Le légendaire capitaine desva recevoir les clefs de la ville pour «» , ainsi que son travail auprès de la Steven Gerrard Foundation. Créée en 2011, cette fondation a pour but de venir en aide aux enfants handicapés, en rupture familiale ou sans abris. La nomination du récent retraité sera officialisée la semaine prochaine et la cérémonie aura lieu plus tard dans l'année., a déclaré le vainqueur de la Ligue des Champions 2005 dans des propos relayés par leEt une récompense individuelle de plus pour Gerrard.