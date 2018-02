Steven Defour dit adieu à la Coupe du monde

88

Absent pour la première fois du groupe de Burnley hier à Newcastle Steven Defour ne jouera plus au foot cette saison à cause d'une blessure au genou.Le milieu de terrain belge desa annoncé sa blessure ce matin via son compte Instagram : «» À quatre mois de la Coupe du monde, le coup est dur pour les Diables rouges, dont il est un des piliers malgré son temps de jeu limité.Nainggolan en disgrâce, Tielemans qui cire le banc, Witsel en Chine et Defour blessé. Le casse-tête continue pour un Roberto Martínez en quête d'un milieu de terrain cohérent depuis sa prise de fonction en août 2016.