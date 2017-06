Steve Mounié va signer à Huddersfield

1

Jackpot.La ligne Montpellier - Angleterre fonctionne toujours aussi bien. Après les illustres performances de pailladins en Premier League, comme Rémy Cabella Benjamin Stambouli ou Mapou Yanga Mbiwa, une autre perle de la formation du MHSC rejoint l'Angleterre.Steve Mounié va signer quatre ans à Huddersfield en Premier League. Fraîchement promu pour la première fois depuis 44 ans, le petit club a quand même claqué treize millions, plus deux et demi de bonus, pour un joueur avec une seule saison de ligue 1 dans les pattes. Certes, Mounié a planté quatorze buts et trois passes décisives, mais à 22 ans il a encore tout à prouver. Un joli paquet de pognon qui fait de l'attaquant béninois la plus grosse vente de l'Histoire de Montpellier, devant Giroud, le seul à avoir réussi outre-Manche. Même poste, même destin pour Mounié ?Au moins, il n'a pas choisi Newcastl, lui.