Steve Mandanda : « Le groupe est équilibré, ça va bien se passer »

Le deuxième gardien des Bleus s'est exprimé en conférence de presse, alors que l'équipe de France entame la préparation de son Mondial.

41

AD, à Clairefontaine

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je vais jouer mon rôle, mais ces jeunes sont déjà expérimentés dans leur club. Il faut un peu de folie dans un groupe, et ces jeunes l'ont. Les gars comme Hugo et moi, on apporte un peu de calme. Le groupe est équilibré, ça va bien se passer.C'est son avis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Nous, en tout cas, on y va avec nos qualités, nos ambitions et énormément d'envie. Ça peut être une source de motivation supplémentaire, mais ce match est encore loin.Ça fait deux jours qu'on parle beaucoup de ça. Nous, on en a parlé le premier jour du rassemblement. Pour la plupart, moi y compris, on ne l'aurait pas fait. Maintenant, Adri est un grand garçon, c'est un choix qu'il doit et va assumer. Nous, on ne se préoccupe que d'une seule chose, de se préparer pour cette compétition avec ceux qui ont envie d'être avec nous.Je crois que je suis le doyen !La chance que j'ai, c'est que ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce groupe France. J'ai été numéro 1, là je suis numéro 2, je connais mon poste. Je pense être respecté au sein du groupe, mais je ne prends pas trop de place parce qu'Hugo est capitaine. Mon rôle est de faire attention que tout se passe bien au sein du groupe.C'est une référence, j'ai énormément de respect pour sa longévité, il fait encore partie des meilleurs au monde. Grand respect pour ce gardien. Je ne sais pas s'il sera transféré, mais c'est toujours un plaisir de le croiser sur une terrain.On est 23, et le plus important, ce n'est pas l'aspect individuel, c'est que tout le monde soit concentré sur les mêmes objectifs. Il faut que tout le monde pense collectif et ne regarde que dans ce sens-là, et on pourra aller loin.Si on regarde l'effectif actuel, je pense que ce n'est pas un mythe et que c'est toujours le cas.Il y a deux ou trois jours pour couper, et quand on arrive à Clairefontaine, on passe à autre chose. On n'a pas le choix, les matchs s'enchaînent.Je n'en sais rien, je n'en ai pas discuté avec le sélectionneur. Je ne peux pas te dire.Je le trouve pas mal. Pour le suivre et avoir discuté avec lui, il a beaucoup travaillé pour revenir au haut niveau. Sur les séances, il est bien. En plus, il apporte toujours cette bonne humeur qui fait du bien au groupe. C'est toujours un plaisir d'avoir un garçon comme ça dans le groupe.Pas du tout. C'est une nation qui a beaucoup progressé, et là on les joue dans une compétition où les enjeux ne sont pas les mêmes. Je m'attend à un match compliqué.Il est très humble, donc il n'en a pas plus parlé que ça. On a discuté un peu du face-à-face sur le premier but, mais pas énormément. On en a parlé 5 minutes.On n'en parle pas, en tout cas à moi. Après, sûr que c'est mieux de régler ça avant la compétition pour que le joueur soit totalement libéré.J'ai fait une bonne saison. J'ai été coupé dans mon élan par cette blessure arrivée au mauvais moment, mais si je devais juger ma saison avec Marseille, je dirais qu'elle est bonne.Peut-être. Mes deux premières compétitions en Bleu étaient les plus difficiles. Que ce soient les joueurs, le coach ou le staff, on a su s'en servir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avoir de meilleurs résultats sur les suivantes.