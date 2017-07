Steve Mandanda à l'OM : c'est signé

AH

Plus attendu que la nouvelle saison de, le retour de Steve Mandanda à l'OM est acté.L'emblématique portier et capitaine marseillais, aux 441 matchs en ciel et blanc entre 2007 et 2016 vient de parapher son nouveau contrat avec l' Olympique de Marseille . Après une année plus que compliquée à Crystal Palace , oùn'a disputé que douze matchs, Mandanda abandonne déjà l'aventure anglaise. Une opération située entre deux et six millions d'euros, selon un jeu de bonus compliqué.Au delà de son histoire avec Marseille , le retour de Mandanda est surtout une preuve des ambitions de l'OM qui a su négocier dur pour rapatrier un gardien d'envergure, malgré les performances honnêtes de Yohan Pelé. D'accord avec le club depuis février, le joueur s'est montré patient durant les rudes négociations avec Crystal Palace Après Payet et Mandanda, Florian Raspentino pourrait-il faire son retour à l'OM ? Il est libre en tout cas.