Steve de Crystal

Il avait quitté l'OM il y a un an pour découvrir autre chose et donner une nouvelle dynamique à sa carrière. Steve Mandanda a vu, a perdu sa place en équipe de France, et cherche maintenant à revenir. Sauf que l'exil doré en Premier League est devenu un piège tant Crystal Palace et Marseille se montrent inflexibles concernant leur appréciation du prix du gardien.

« Marseille a dit trop clairement qu'ils voulaient Mandanda »

« Faire rater le Mondial 2018 à Mandanda, ce n'est pas leur problème »

Par Nicolas Jucha

Il serait d'accord avec la direction marseillaise depuis février. Mais Steve Mandanda pourrait avoir à attendre encore un petit moment avant de revenir poser ses valises dans la cité phocéenne, ou pas. «» , analyse de loin l'agent Franck Belhassen. Pour lui, il n'y a plus grand chose à faire pour le représentant de l'international français dans l'affaire. «» Comme Lille ? L'agent d'Alphonse Aréola n'y croit pas, et y voit plus un moyen de montrer que le portier français est attractif, même si il sort d'une saison compliquée à seulement dix matchs toutes compétitions confondues. Deuxième, voire désormais troisième gardien de Crystal Palace Steve Mandanda n'a pas le choix, il doit partir pour espérer être au Mondial 2018. Sauf que pour partir, il faut qu'une écurie mette la somme exigée par les Londoniens, entre trois et cinq millions d'euros selon les sources.Malgré son attachement envers le joueur, l'OM ne doit pas céder selon Belhassen : «» Pour Dominique Six, agent habitué du marché anglais, Mandanda est clairement dans une impasse car il ne voit pas lesbrader l'un de leurs joueurs sous contrat. «» Une manière de dire que cinq millions d'euros, voire quatre après négociation, ce n'est pas une aberration pour l'ancienne doublure d' Hugo Lloris en Bleu. «"si vous voulez le joueur, vous mettez le prix, le nôtre"Le piège de Crystal s'est donc refermé sur l'international français, bloqué sans statut dans un club qui peut se permettre de le payer à ne presque rien faire. «» , pense Belhassen, pour qui la situation de Mandanda illustre les risques d'une signature en Angleterre . «» Lié au club londonien jusqu'en 2019, le gardien français enterrerait sa carrière internationale ainsi que ses chances de rejouer dans une équipe de niveau européen s'il ne quittait pas la capitale anglaise avant le terme de son contrat. «» , insiste Belhassen. Le joueur ne peut donc compter que sur la générosité d'un club acquéreur, plus particulièrement celle de l'OM, a priori pas disposé à mettre plus que la somme reçue il y a un an, soit un peu plus de deux millions d'euros. «» Et dans la situation actuelle, les intérêts de Steve Mandanda ne sont clairement pas les mêmes que ceux de son employeur.