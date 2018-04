Steve à l'amende

Entre le calendrier de l'OM chargé comme tout et le Mondial qui arrive, Steve Mandanda n'aurait pas pu choisir pire moment pour se blesser. Surtout quand Lloris semble en petite forme, et que le Marseillais aurait pu tenter de faire douter l'inébranlable Deschamps quant à sa hiérarchie des gardiens.

Par Alexandre Doskov

Ce n'est pas toujours spectaculaire, une blessure. Il y a ces os brisés après des tacles abominables, ces ligaments qu'on entend craquer de loin après un pivot trop violent, ou ces chevilles qui se tordent à cause d'un mauvais appui lors d'une série de dribbles. Et puis il y a ces bobos anonymes, qui tombent du ciel sans prévenir, sans qu'on sache vraiment comment le joueur s'est fait mal. Mais pourquoi il se roule par terre, lui ? Il a rien, ça se voit ! Eh ben si, il vient de se faire un claquage. Oui oui, simplement en courant, ça arrive. Quand il a récupéré une passe en retrait tranquille de Rolando samedi dernier sur la pelouse de Dijon, Steve Mandanda ne pouvait pas se douter que dix secondes plus tard, il serait effondré par terre en train d'appeler les soigneurs.Tout avait pourtant bien commencé en ce week-end de printemps. L'OM avait bouclé la mi-temps en menant au score, les Dijonnais étaient restés inoffensifs, et avaient même perdu Balmont sur blessure après trente minutes de jeu. Le pauvre Florent a appris à ses dépens que tenter des contrôles en porte-manteau alors qu'on a presque l'âge du président de la République, c'est rarement conseillé. En revanche, impossible d'expliquer comment la cuisse droite de Mandanda a pu lâcher en début de deuxième période. La seule chose qui est sûre, c'est que le gardien de l'OM a choisi le pire moment de la saison pour finir à la Croix-Rouge.Après avoir réceptionné la fameuse passe de Rolando , Mandanda s'est lancé dans une entreprise peu périlleuse : une relance à ras de terre alors que personne ne pressait sur lui et qu'il avait eu le temps de contrôler le ballon calmement. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, diraient les amateurs de dictons populaires, mais assez pour casser celle de Steve. Le diagnostic n'avait pas tardé à tomber : une déchirure, et 4 à 6 semaines d'arrêt. Malin, quand il reste sept matchs de championnat pour jouer le podium en Ligue 1 et qu'on est à moins d'une semaine d'un quart de finale de Ligue Europa. Déjà le 9 février dernier, Mandanda s'était pété face à Saint-Étienne.Alors après le nouveau couac de samedi, Opta avait fouillé dans la boîte à archives pour sortir cette statistique un peu folle : Mandanda a été remplacé en cours de jeu deux fois sur les cinq derniers matchs de championnat, c'est-à-dire autant que lors de ses 357 premiers. Et à seulement 33 ans, l'âge n'est pas un facteur suffisant pour expliquer une telle fragilité. Comme chaque année, qui dit blessure au printemps dit plein de «» qui fleurissent un peu partout. Et comme tous les quatre ans, on pousse le bouchon jusqu'en juin et on se demande si le convalescent sera de retour à temps pour la Coupe du monde. Et pour un type comme Mandanda qui a déjà loupé le Mondial 2014 à cause d'une blessure survenue lors de la dernière journée de championnat, on pourrait commencer à parler de malédiction.Selon toute vraisemblance, le Marseillais sera rétabli en mai et pourra donc monter dans l'avion pour Moscou. Pour résumer, tout devrait rentrer dans l'ordre, et Mandanda récupérera son siège de gardien numéro 2 sans broncher. Mais alors qu'il était sur une bonne série et qu'il enchaînait les grosses performances, dans le même temps, Hugo Lloris apparaissait plus fébrile que jamais, et l'éternel débat autour de la hiérarchie des gardiens en équipe de France commençait à reprendre. Il y a eu quelques vagues après le match contre la Colombie où Lloris en a pris trois. Puis on a entendu de nouveaux «» quand le capitaine des Bleus s'est salement troué dimanche dernier contre Chelsea.Une semaine avant ce week-end qui a vu le gardien numéro 2 de Deschamps se blesser et son numéro 1 se craquer, le quotidienavait lancé un sondage pour savoir si Mandanda pouvait espérer passer titulaire avec la sélection. Sans surprise, les lecteurs du quotidien sudiste ont voté oui à 87%. Les détracteurs de Lloris peuvent lui mettre un autre chiffre sous le nez, celui de son nombre d'erreurs qui ont conduit à un but cette saison en Premier League. Selon les statistiques, il en aurait commis quatre, ce qui fait de lui le troisième gardien le plus gaffeur d'Angleterre du moment. Mais pour leur répondre par un dernier chiffre, Lloris n'aurait qu'à dire « 3 » , comme le nombre d'avantages qu'il possède sur Mandanda : la confiance absolue du sélectionneur, et deux jambes valides.