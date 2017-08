Sterling crucifie Bournemouth

[EXCLU VIDÉO 📺⚽️] - Auteur d'un chef-d'oeuvre, Daniels ouvre la marque contre #ManCity. Un bijou à voir ici 👉😍🇬🇧 https://t.co/hsWSdXUPFy pic.twitter.com/GDOucEKYZr — SFR Sport (@SFR_Sport) 26 août 2017

Un but de dingo, qui restera vain pour lesOn joue la 13minute ce samedi après-midi au Vitality Stadium, lorsqu'un rugissement parcourt le modeste stade de la cité balnéaire anglaise. La raison ? Un missile sol-sol envoyé par le latéral gauche Charlie Daniels depuis l'angle de la surface vers la lucarne opposée des cages de Man City . Un but à revoir encore et encore.Mais il n'aura fallu que quelques minutes à Gabriel Jesus pour calmer les ardeurs de Bournemouth , sur un service en profondeur de David Silva . La suite, c'est un match ouvert, les deux équipes qui tapent les montants et City qui pousse.Au bout d'une fin de match tendue rythmée par l'agacement de Pep Guardiola sur son banc, Joshua King profite d'une erreur de Benjamin Mendy pour s'ouvrir la voie du but, mais rate son face à face avec le gardien. Dans la foulée, Manchester City se procure à son tour une balle de match et Raheem Sterling offre la victoire aux siens à la 90+7 !Grâce à ce deuxième succès en trois matchs, lessont provisoirement leader.