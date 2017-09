Stéphanois et Rennais se neutralisent

Des pénaltys, des poteaux, des buts : il y a eu du spectacle à Geoffroy-Guichard et, pour l'occasion, Stéphanois et Rennais n'ont pas su départager. 2-2 score final.

» , ces paroles de Sniper n’ont pas trouvé d’écho à Geoffroy Guichard ce dimanche après-midi, où Stéphanois et Rennais ont rivalisé d’erreurs défensives et de déchets techniques.Face à desbien bas qui semblent être paralysés par la possibilité de monter sur le podium à l’issue de la rencontre, les Bretons se montrent les plus volontaires sans toutefois être dangereux. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour connaître les premiers frissons, qui ne sont cependant pas consécutifs à une occasion de but. Sur un appel de balle de Sarr, Teophile-Catherine stoppe net l’attaquant en lui marchant volontairement sur l’arrière du pied. Le Stéphanois peut s’estimer heureux, il n’écope que d’un carton jaune. Le Breton est moins chanceux et doit sortir sur blessure. La baraka retrouve les hommes de Gourcuff juste avant la pause, quand Bourigeaud profite d’une mauvaise relance de Ruffier pour piquer la balle dans les pieds de Selnaes avant de lober le gardien adverse.Menés au score, les joueurs du Forez ne tarde pas à égaliser au retour des vestiaires. A la suite d’un corner, Perrin remise parfaitement pour Gabriel Silva qui n’a plus qu’à ajuster la mire. Moins de dix minutes plus tard, Teophile-Catherine balaie cette fois d’un revers de bras Mubele dans la surface et échappe une nouvelle fois au carton rouge. Mais le penalty logiquement sifflé est lui transformé par Kahzri.Pour ne pas faire de jaloux, Saint-Etienne obtient à son tour un penalty (71e) pour une faute sur Diony., c’est Bamba qui le transforme. Après avoir été une histoire de penaltys, le match devient une histoire de poteaux. En toute fin de rencontre les deux équipes frappent sur les montants et se partagent finalement les points.Juste.