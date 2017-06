47

AS

Stéphane Paille est décédé ce mardi matin à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon , le jour de ses 52 ans, après une maladie foudroyante.Élu meilleur joueur français en 1988 par, l'ancien Sochalien avait notamment remporté la même année l'Euro Espoirs avec l'équipe de France où il formait un redoutable duo d'attaque avec son pote Éric Cantona.Véritable globe-trotter, Stéphane Paille a connu dix clubs et quatre championnats différents (France, Portugal Suisse et Écosse) en tant que joueur et inscrit un peu plus de 140 buts en professionnel. Il a par la suite connu une modeste carrière d'entraîneur en CFA et en National.