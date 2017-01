Stefano Mauri signe à Brescia, en Serie B

0

EM

Il était sans club depuis la fin de son contrat avec la Lazio, en juin 2016.Six mois de silence plus tard, Stefano Mauri , qui a gardé la forme en s'entraînant avec le Racing Club Roma en Lega Pro (D3), a trouvé un nouveau club. Il s'est engagé avec Brescia, en Serie B. Un club qu'il connaît bien, puisqu'il y a déjà évolué lors de la saison 2003-04, aux côtés d'un certain Roberto Baggio À l'époque, Mauri avait vingt-trois ans, il en a désormais 37. Et est encore prêt pour un dernier défi. «, raconte-t-il à laCoach de Brescia depuis cet été, Cristian Brocchi a en effet été coéquipier de Mauri à la Lazio entre 2008 et 2013.Mauri pense également savoir pourquoi les offres ne se sont pas bousculées alors qu'il était libre de tout contrat, laissant entendre que le fait que son nom soit souvent revenu dans l'affaire du Calcioscommesse ait pu avoir une influence négative. «» a-t-il affirmé.Tiens, au fait, des nouvelles de Cristiano Doni ?