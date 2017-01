Stamford Bridge pourra bientôt accueillir 60 000 personnes

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En manque de liquidité, Chelsea va pouvoir survivre grâce à la future billetterie.Si Chelsea domine outrageusement la Premier League, au classement des stades en fonction de leur capacité d'accueil, lesdoivent se contenter d'une septième place avec les 41 623 supporters que peut accueillir Stamford Bridge. Mais cette époque sera révolue dans un avenir plus ou moins proche. Volonté de Roman Abramovitch depuis plusieurs années, l'enceinte de Chelsea a reçu le feu vert du conseil d’arrondissement d’Hammersmith et de Fulham pour pouvoir être rénovée et passée à 60 000 places.Inauguré le 28 avril 1877, Stamford Bridge a toujours été le stade de Chelsea, depuis la création du club en 1905. Une longue histoire d'amour que les Blues ne voulait pas arrêter pour aller voir ailleurs comme les voisins de West Ham Tottenham et Arsenal . La date du début des travaux n'a pas encore été annoncée.À défaut d'être fidèle avec ses entraîneurs, Chelsea l'est à son stade.