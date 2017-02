Stadio Olimpico : la fin des barrières

Les barrières divisant les virages du Stadio Olimpico de Rome depuis près de deux ans sont proches d’être démontées. Par protestation, les tifosi de l’AS Roma et de la Lazio en avaient même déserté le stade. Une réunion mardi au ministère de l’Intérieur italien avec les dirigeants de deux clubs entérinera cette décision.

0

Des derbys désertés

Spalletti en VRP des tifosi

Par Adrien Verrecchia

Propos de Lorenzo Contucci recueillis par AV

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après presque deux ans de polémiques et d’une bataille acharnée menée par les supporters, les barrières érigées en plein milieu des virages du Stadio Olimpico de Rome sont sur le point d’être enlevées. Le quotidien romainrévèle qu’une réunion se déroulera mardi au Palais du Viminal, le ministère de l’Intérieur italien, en présence des dirigeants de la Roma et de la Lazio pour l’officialiser. Nous sommes en juillet 2015 lorsque la décision du préfet de Rome de l’époque, Franco Gabrielli tombe. Les Curva Nord et Sud, les secteurs desetles plus actifs, vont être amputées de quelques sièges et divisés par des barrières au milieu des escaliers. Les habitués de ces virages expriment leur vive colère. Les campagnes d’abonnements sont déjà bien amorcées, à un mois de la reprise de la Serie A, occasionnant des problèmes logistiques. Certaines places réservées ont été supprimées et des amis se voient séparés par un mur de plexiglas. Le manque de réactivité et de sérieux du service après-vente des clubs oblige les supporters à s’organiser d’eux-mêmes en revendant leur place sur des groupes Facebook.Surtout, le caractère inopiné et injustifié de la nouvelle rend fous de rage les. Un «» est invoqué par Gabrielli. Or, aucun antécédent récent au sein de ces virages ne légitime une telle mesure. La décision est pourtant prise par le biais de quelques têtes pensantes sans même concertation auprès de la Roma et de la Lazio. L’Italie se trouve dans un contexte global de répression accrue, un an après la mort du supporter napolitain Ciro Esposito en marge de la finale de Coupe d’Italie Naples-Fiorentina. Si l’apparition de ces barrières peut sembler futile, elle sonne comme une véritable catastrophe pour les ultras. Outre «» dont ils s’estiment victimes, ce mur entrave les animations et l’ambiance générale déjà restreinte par la piste d’athlétisme. C’est ainsi que, tant du côté des ultras de la Curva Nord que de la Curva Sud, un douloureux boycott des rencontres à domicile s’installe dans le but de faire céder les autorités. Histoire d’achever le ridicule, de simples cordons de stewards séparent lesles premiers matchs, le temps des travaux. Ces séparations sont d’ailleurs enlevées lors des soirées européennes car non conformes aux normes de l’UEFA. Preuve de leur inutilité si ce n’est pour gêner la vision du terrain de certains spectateurs.La contestation a fini par se durcir au fil du temps, que ce soit côtéou. Et de s’étendre, également à cause de résultats sportifs décevants, au-delà des franges de chaque virage. La crise est profonde. Le Stadio Olimpico et ses travées vides font peine à voir. Quatre mois après le début de la contestation, le derby romain sera lui aussi sacrifié par les ultras. Cet événement qui avait autrefois la capacité de paralyser la capitale transalpine ne rassemble qu’un peu plus de 20 000 spectateurs comparé aux 60 000 quelques années plus tôt. Le noyau dur des supporters de la Lazio se rassemblera à Formello devant un écran, tandis que celui de la Roma l’imitera à Campo Testaccio, son quartier historique, où il y aura plus d’ambiance qu’au stade.Devant ce triste spectacle, la pression se multiplie autour du préfet et de l’autoritaire ministre de l’Intérieur Angelino Alfano (centre-droit). L’opinion, les clubs, lésés financièrement, et le président du Comité olympique italien (CONI) Giovanni Malagò réclament une marche arrière. Le derby retour sera du même acabit malgré une réunion au sommet sur la question. Franco Gabrielli affirme que ces barrières seront enlevées si «» sans plus de précision. La préfète Paola Basilone, qui héritera du poste, se positionne sur la même ligne, laissant peu d’espoirs.L’été 2016 voit alors une fracture entreet, jusqu’ici solidaires dans la grève. Les ultras de la Curva Nord de la Lazio, de peur de voir la passion et leur groupe s’éteindre définitivement, décident de revenir à l’Olimpico en dépit des barrières. Un choix contesté y compris entreet évidemment décrié par les. Ils ont donc pu assister à la défaite (2-0) de leur équipe dans le derby début décembre. Cependant, le véritable événement important se produit dans la foulée et se veut d’ordre politique. Le Premier ministre italien Matteo Renzi démissionne, laissant place à un nouveau gouvernement. Luca Lotti est nommé ministre des Sports. À seulement trente-quatre ans, il est le principal artisan de cette volte-face.Passionné de foot, Luca Lotti est sensibilisé à la problématique par Luciano Spalletti, originaire de Toscane comme lui. L’entraîneur de l’AS Roma se lasse de voir son équipe jouer dans un véritable cimetière. Le sujet est donc pris à bras-le-corps par Lotti à peine deux mois après sa nomination. Ces séparations vont être démontées dans le courant du mois selon les premiers échos. «(pendant le match, ndlr)» , confirme à So Foot l’avocat de supporters Lorenzo Contucci. En revanche, le ministre des Sports devrait signifier auxqu’en cas de débordements, ces barrières pourraient faire leur retour en virages. Lesde la Curva Sud, dont le retour prochain se profile, vont sans doute s’enorgueillirent du rôle-clef de leur entraîneur dans la probable victoire de ce long combat. Comme celui de n’avoir jamais abdiqué leur grève, au nom de la «» , principes chers aux ultras. Au contraire de leurs meilleurs ennemis. Un autre motif pour se chambrer aux prochains derbys.