Stades de shoot

En 2017, dans certains coins de la planète, on exécute toujours publiquement des gens dans des stades de foot. Alertée, la FIFA sert un discours mou, et ne prévoit aucune sanction sportive pour les pays concernés.

Une barbarie sans limite

La FIFA au pays des Bisounours

Le cas Chili-France

Par Mathias Edwards

Tous propos recueillis par ME

Ce matin du 22 septembre 2016, à Neyriz, ils sont quelques dizaines à s'être rendus dans le petit stade de foot de cette ville de 45 000 habitants, située dans la province de Fars, dans l'ouest iranien. Pourtant, aucun match n'est programmé ce jour-là. Installé sur un semblant de tribune, séparé du terrain par un grillage, le public, majoritairement masculin, est venu assister à une exécution. Celle de Saeed T., condamné à la peine capitale pour viol et meurtre. Exposé sur la plate-forme arrière d'un camion, le visage recouvert d'un linge noir, l'homme sera pendu en public, tracté de bas en haut par une grue. Une pratique qui n'a rien d'exceptionnel en Iran, où une interprétation particulière de la charia fait office de code pénal. En 2015, sur 969 exécutions, 57 se sont déroulées dans l'espace public (selon les chiffres officiels communiqués par l'État iranien, probablement en deçà de la réalité). Cette barbarie, l'association française Ensemble contre la peine de mort (ECPM) ne l'accepte pas. Et elle a décidé de le faire savoir à la FIFA, en adressant fin septembre un courrier à son président, Gianni Infantino. «, explique Raphaël Chenuil-Hazan, le directeur d'ECPM.Avec l'Arabie saoudite, la Corée du Nord et les territoires contrôlés par Daesh, l'Iran est l'un des derniers pays à pratiquer l'exécution publique, que ce soit sur des places ou dans des stades. La Chine et l'Afghanistan – qui s'y adonnait à l'époque des talibans – ont récemment abandonné. «, pose Chenuil-Hazan.» Pour rendre le «» le plus macabre possible, les autorités iraniennes, qui exécutent essentiellement par pendaison, ont décidé de mettre en place une graduation de l'horreur. Selon la sentence, la peine capitale peut s'effectuer sous deux formes différentes. La première consiste à «» le pendu. Dans sa chute, sa nuque se brise et le pauvre bougre décède rapidement. La seconde prouve que la barbarie ne connaît aucune limite. C'est celle qu'a subie Saeed T. à Neyriz. Le condamné est pendu par traction, accroché à une grue qui s'élève jusqu'à ce que ses pieds ne touche plus le sol. La mort par suffocation est alors beaucoup plus lente et douloureuse. Contacté par ECPM, le fabricant japonais de ces grues a accepté de demander à l’État iranien d'arrêter d'utiliser son matériel pour ce type d'activité. Visiblement sans succès.Le 6 décembre dernier, non sans quelques relances, la FIFA a enfin répondu au courrier d'ECPM. Et c'est Fatma Samoura, la secrétaire générale, qui s'y est collée. En anglais, elle indique à Raphaël Chenuil-Hazan qu'elle a bien pris note de «» qui a eu lieu à Neyriz, et que «» . Et par conséquent, elle ne manquera pas d'aborder le sujet «» . Enfin, la Sénégalaise conclut en signalant au directeur d'ECPM que, comme l'exige le nouvel article 3 de ses statuts, «» À la lecture du courrier venu de Suisse, Chenuil-Hazan se dit «» . En avril 2013, l'instance mondiale avait déjà mis en garde l'Iran au sujet de ses exécutions sur des terrains de foot. Évidemment sans conséquence pour cette «» .Si la FIFA décidait de ne pas sanctionner sportivement l'Iran – ou tout autre pays se servant de stades de football pour y procéder à des exécutions publiques –, la punition pourrait-elle venir des joueurs ? En évitant d'y signer un contrat, ou d'y jouer en cas d'affrontement lors d'une rencontre internationale, par exemple ? En Iran, cela paraît compliqué. La Premier League iranienne accueille peu d'étrangers, et comme l'explique Raphaël Chenuil-Hazan, les Asiatiques adhèrent en très grande majorité à la peine de mort. L'Arabie saoudite, en revanche, est une destination prisée par les vieilles gloires sud-américaines et européennes, pour signer un dernier beau contrat. Mais toujours selon le directeur d'ECPM, «» .En septembre 2001, les joueurs de l'équipe de France se sont retrouvés dans un cas de figure proche, au moment d'affronter le Chili à Santiago. Certes, les exactions du général Pinochet avaient cessé depuis un peu plus de dix ans, mais se changer dans des vestiaires transformés en salles de torture par l'armée du dictateur donne à réfléchir. Au plus fort du régime militaire, ce sont 7000 prisonniers qui étaient détenus dans l'Estadio Nacional, qui en a accueilli en tout 40 000. «, se souvient Ulrich Ramé, qui avait gardé les buts bleus ce jour-là.» Une leçon d'histoire que Roger Lemerre avait interprété à sa façon, en déclarant en conférence de presse d'avant-match : «» Mais à aucun moment, les joueurs français ont pensé ne pas jouer sur ce terrain, où tant de gens ont souffert. Surtout que la rencontre amicale, qui était surtout le jubilé d'Ivan Zamorano, était placée sous le signe de la fête. «, avoue l'ancien gardien des Girondins.» Et il n'est pas le seul.