Srarfi arrive à Nice après le gong

Dans la Salle du Trésor de Fort Boyard, il y a toujours des candidats qui attendent que le dernier moment pour passer sous la grille avec leur butin et arrivent à grappiller quelques pièces déterminantes juste avant le gong, passant à rien de se faire enfermer avec les tigres domestiqués.L' OGC Nice fait partie de ces casse-cous. Le co-leader de la Ligue 1 a réussi à valider le transfert de Bassem Srarfi, Tunisien de 19 ans en provenance du Club Africain. L'ailier dribbleur souhaité par Lucien Favre a débarqué lundi soir sur la Côte d'Azur pour passer sa visite médicale, mais l'officialisation de son arrivée n'a pu se faire que ce mercredi matin. «» , expliquait le communiqué des Niçois. Manquait au dossier le Certification International de Transfert, transmis avant la clôture du mercato par la FFF mais que la fédération tunisienne n'a pu renvoyer avant minuit.Ce matin, la FTF a donc mis un gros tampon vert sur le dossier pour valider le transfert. La FIFA doit encore homologuer la transaction, comme le veut l'usage dans ces cas de mouvements réalisés en dehors de la période prévue. Mais le Gym estime que l'instance a «» pour y répondre favorablement et qu' «» . Et puis de toute façon, Olivier Minne a déjà compté dans l'escarcelle niçoise Bassem Srarfi, qui sera pesé, ou plutôt présenté, ce mercredi à 13h devant la presse aux côtés de Mounir Obbadi Encore une belle cagnotte pour la fondation Jean-Pierre Rivère