Sparagna : « La Ligue 2 est un championnat formateur »

L'Yonne, Canebière de substitution.Malgré la position peu enviable de l'AJ Auxerre , toujours menacée par la zone rouge, Stéphane Sparagna semble tirer bénéfice de son prêt par l'OM dans la cité icaunaise. Le défenseur central qui affiche vingt-deux berges au compteur, est le troisième joueur le plus utilisé dans l'effectif auxerrois cette saison. À tel point qu'il semble compter parmi les éléments indispensables à la lutte pour le maintien.Dans les colonnes de l', Sparagna revient sur son départ un peu chaotique, survenu peu après celui de Marcelo Bielsa qui l'a lancé dans le grand bain du professionnalisme : «» , confie celui qui a effectué toute sa formation sous le maillot olympien.La Ligue 2 en prêt plutôt que la CFA, un choix difficile, mais qui semble porter ses fruits : «[...]» Et l'adaptation s'est faite à la dure puisque Sparagna a marqué les esprits en récoltant six cartons jaunes en à peine deux mois. Si certains y verront la marque d'un défenseur engagé, d'autres souligneront les conséquences des ses suspensions sur les résultats de l'équipe. «» , admet le Marseillais.Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2018, Sparagna se dit actuellement sans nouvelles du club phocéen. Ça tombe bien, l' AJA souhaiterait le conserver la saison prochaine. Avec de nouveau l'objectif de la remontée en Ligue 1 ? Ce serait sonà lui.