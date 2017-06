Spalletti tout proche de l'Inter

MB

Petit LU.Quelques jours après l'officialisation de la fin de son aventure avec l'AS Roma Luciano Spalletti est plus que jamais proche de rebondir du côté de l' Inter . Selon la presse italienne, le croque-mort de Certaldo devrait même été présenté lundi par les dirigeantsRevenu à Rome en janvier 2016 dans un costume de pompier pour prendre la suite de Rudi Garcia , Spalletti a bouclé la saison à une honorifique place de dauphin d'une Juve intouchable mais a également été dégagé dès les demi-finales de la Coupe d' Italie et lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa par l' Olympique Lyonnais . Il devrait s'engager pour deux ans à l' Inter et gratter un salaire de quatre millions d'euros par saison.L'art du rebond.