Spalletti puissance dix

Ce dimanche, Luciano Spalletti intègre le club très fermé des entraîneurs ayant disputé au moins dix derbys de Rome. Un bon paquet de face-à-face, tous riches de leurs propres scénarios et émotions. Et avec une seule constante, immuable : Luciano Spalletti et son éternel crâne luisant, prompt à se lever du banc de la Roma afin de guider les siens pour défaire l'éternel rival.



La toute première fois

Les câlins de Luciano, la voiture électrique de Totti

L'humiliation

Smoke on the water

Le chef-d’œuvre de Perrotta

Behrami, jouisseur tardif

La testa de Julio Baptista

Rouge total

Le retour du chauve

Le dépucelage dans le derby romain pour Spalletti, nommé à la tête de la Louve à l'été 2005. Et zéro préliminaire pour le technicien italien. La rencontre, très tendue, est ponctuée de cinq jaunes, d'un but de Totti et d'une égalisation de la tête de Tommaso Rocchi. Jusqu'ici, tout va bien. Puis, Samuel Kuffour balance un coup de coude à laà Paolo Di Canio : l'arbitre doit s'interposer à plusieurs reprises face au, fou de rage, tandis que lesbouillonnent en tribune. Si bien que l'homme en noir finit par se prendre une pièce de monnaie venue des tribunes en plein dans la tronche en fin de match. Un grand n'importe quoi auquel Spalletti survit tant bien que mal, en préservant le nul.Privée de Totti, blessée et dominée dans le jeu, la Louve l'emporte pourtant 2-0. Les ouailles de Spalletti, après leur victoire contre les, signent leur onzième succès consécutif en Serie A, record du club, qui tient toujours aujourd'hui. Du coup, Spalletti fait une distribution intégrale de câlins à ses poulains pendant que Mexès en profite pour se payer la tête de la Curva Nord. Totti, lui, descend sur le terrain dès le coup de sifflet final et, au volant d'une voiture électrique, vient savourer la victoire avec lesde la Curva Sud. Normal.La plus grosse branlée reçue par Spalletti dans un derby romain. Un match pourri de bout en bout qui vire à la correction après un ultime but de Mutarelli inscrit à la 73minute. Spalletti, bon perdant, se contente de féliciter le rival pour sa victoire. Heureusement qu'il reste Francesco Totti pour faire le rageux : «Le seul derby de la capitale que Spalletti achèvera sur un score nul et vierge. RAS sur le terrain, beaucoup moins en dehors. Avant le début du match, des incidents violents opposent des ultras aux forces de l'ordre. Un joyeux bordel qui se matérialise sous la forme d'un nuage de gaz lacrymogène. Dont la fumée corrosive enveloppe une partie des ponts Duca d'Aosta et Milvio, qui sont des voies d’accès importantes pour se rendre à l'Olimpico. Ambiance.Le temps des prodiges pour Luciano Spalletti et ses hommes, qui termineront à trois points dede Roberto Mancini en Serie A, finiront meilleure attaque du championnat, et font démonstration de leur frappe offensive face à la Lazio, l'emportant trois-deux. Le clou du spectacle ? Un sombrero somptueux de Simone Perrotta, qui humilie Ballotta, le portier de la Lazio, avant de marquer le troisième but des siens.Un derby capital comme on les aime. Bordélique, incertain et irrationnel. Il y a d'abord ce but du dos complètement invraisemblable de Rodrigo Taddei, qui marque sans le faire exprès en se protégeant d'un dégagement. S'ensuit un chassé-croisé haletant, qui voit la Lazio revenir, puis prendre l'avantage, avant que la Louve n'égalise à nouveau. Le grand final sera, lui,: à la 92minute, Behrami propulse à bout portant le cuir dans les filets romains. Et s'en va s'offrir une course folle sur la piste d'athlétisme de l'Olimpico, alors que Spalletti reste paralysé dans sa zone technique.Avec six défaites en onze matchs de Serie A, la Louve accuse un début de saison catastrophique. Il lui faudra finalement remporter le derby sur une belle tête retournée de laJulio Baptista pour lancer sa saison, en signant huit victoires lors des dix journées suivantes.Dernier derby pour Spalletti lors de son premier cycle à la Roma. Un match avec du rouge, partout, dans tous les sens. Spalletti est prié de rejoindre les tribunes à la pause pour s’être passé les nerfs sur l'arbitre : «» Pour ne pas faire de jaloux, Tare, un dirigeant, est lui aussi prié de quitter le terrain. Mais ce n'est pas fini : Panucci, Mexès et Matuzalem sont eux aussi exclus en seconde période pour s’être crus dans unromain deRevenu à ses amours romaines après cinq ans d'exil en Russie, Spalletti s'offre un derby capital aux ingrédients classiques, mais toujours aussi savoureux. Au menu : une reprise splendide de Florenzi, un but de crevard de Džeko, quelques tacles de boucher et un carton rouge côté. Quatrième victoire dans le derby pour le chauve le plus célèbre de Rome. En cas de succès ce dimanche, il deviendrait le second entraîneur de la Roma après Capello ayant remporté le plus de derbys ces vingt dernières années.