Spalletti ne veut pas que le n°10 soit retiré

🇮🇹 💬 AS Roma : Spalletti a une bonne raison de pas vouloir retirer le numéro 10 de Tottihttps://t.co/WzLcgLunsl — beIN Sports (@beinsports_FR) 7 mai 2017

Ce dimanche soir, la Roma effectue un déplacement périlleux du côté de Milan avec un objectif clair : s'imposer et récupérer la deuxième place, subtilisée par le Napoli la veille.Un moment charnière dans cette fin de saison, mais qui n'a pas empêché les journalistes de questionner Luciano Spalletti sur un tout autre sujet : le retrait ou non du numéro dix de Francesco Totti à l'issue de la saison et du départ de la légende romaine. Et sur le sujet, le coach romain a un avis plutôt tranché : «. »Un avis qui se tient. Toujours plus que la conclusion, en tout cas : «. »