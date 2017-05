Spalletti et la Roma, c'est fini

Si chiude il rapporto di lavoro tra #ASRoma e Luciano #SpallettiLeggi il comunicato https://t.co/7hsgz89dv7 pic.twitter.com/5PM0eoNDer — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 mai 2017

Arrivé l'été dernier pour remplacer Rudi Garcia Luciano Spalletti ne sera plus l'entraineur de la Roma la saison prochaine. Le club romain l'a annoncé ce mardi dans un communiqué.Avec le cas Totti et l'élimination en huitièmes de Ligue Europa face à l'OL , l'homme de 58 ans aura presque tout connu à Rome. Une décision qui devrait relancer la piste Unaï Emery, annoncé depuis des mois sur le bancUne annonce qui fait suite à un autre départ, celui de Totti, à qui le tacticien romain a rendu hommage tout en regrettant sa gestion. Avec seulement 18 matchs joués sur plus d’une cinquantaine, le champion du monde 2006 n’a pas eu la confiance de son coach pour sa dernière saison : «» a-t-il déclaré en conférence de presse.Et la légende Grenier qui n’a joué que six matchs, il ne le regrette pas ça ?