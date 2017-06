Sow, Cabaye et Hazard actionnaires d'un futur club de D2 américaine

AA

Lesrefont surface.Si des légendes comme Paolo Maldini investissent dans des clubs américains, d'autres joueurs, toujours en activité, font aussi de la sorte. Comme en témoigne l'association de trois anciens champions de France avec le LOSC Yohan Cabaye et Eden Hazard - dans la création d'un nouveau club à San Diego En effet, l'homme d'affaires et propriétaire de la franchise, Bob Watkins, a sollicité les trois hommes pour débuter avec «» ce projet, qui mettra au jour un club de D2 américaine (NASL). Et pour les ex-Nordistes, leur investissement dans ce projet est un véritable honneur. «» , s'est exprimé le joueur de Crystal Palace . Hazard, lui, est très excité par le projet : « Demba Ba , le compatriote de Moussa Sow et ex-coéquipier d'Hazard et Cabaye, prend également part au projet.