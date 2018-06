De retour en 2018 avec leur deuxième album Marx Attack, le groupe Soviet Suprem suit la Coupe du monde en douceur. Même si le personnage de R-Wan, Sylvester Staline, n'est jamais très loin de reprendre le contrôle. Interview.

Propos recueillis par Andrea Chazy

Le truc soviétique, c’est que, quand on a commencé Soviet Suprem, on a fait ça dans les Balkan Beats pour parler des ex-républiques soviétiques. Moi du coup, je suis métisse mi-américain mi-russe, alors que mon compère John Lénine est plus de l’ex-Yougoslavie. Niveau football, j’adorais comment jouait la Yougoslavie. La Serbie a d’ailleurs fait une belle entrée. La Russie , je n’ai pas trouvé qu’ils jouaient réellement bien. Dans le contenu, c’était assez faible.Je suis tombé dedans très tôt, je jouais dans un club à Vitry-sur-Seine qui s’appelait le club athlétique de Vitry. J’étais le seul à aimer le foot, mes parents n’aimaient pas du tout. C’est vraiment le club du quartier qui m’a fait adorer le foot. J’ai eu une révélation le soir de France Allemagne 1982, j’avais alors sept-huit ans. J’ai pleuré devant le match. Il y avait sûrement un truc avec « l’Allemand » , puisque j’avais des grands-parents qui avaient connu la guerre... J’ai compris beaucoup de choses ce soir-là.Moi, celui que j’aimais bien quand j’étais plus jeune, c’était Dasaev. Ça m’avait marqué parce qu’à l’époque, la barre de son but était en bois et il l’avait cassée sans scrupule. C’était hyper impressionnant, c’était déjà le culte de l’homme fort.Et c’est vrai. Là récemment, je viens de changer de carte bleue et j’ai retenu les numéros de code parce que ça correspond à des dates de Coupe d’Europe et de Coupe du monde. En voyage, le football a toujours été pour moi la porte d’entrée pour parler avec les gens. C’est à la fois le sport le plus vicieux, le plus injuste, et en même temps le plus démocratique. Il y a d’ailleurs souvent une morale dans les matchs, où le plus faible peut battre le plus fort.Alors en revanche, la Coupe de France , je m’en fous de ça. Le petit poucet, tout ça... Ça, c’est la franchouillardise que je déteste. Quand je te parle du pot de terre contre le pot de fer, c’est plus Cyrano de Bergerac. Là oui, c’est français, c’est le panache. En 1998 pour le coup, ça a opéré un changement dans la mentalité française.Ouais, j’aurais bien aimé aussi... Déjà, il est arrivé deuxième lors d’une cérémonie à Berlin, battu par un clip sur Kim Jong-un d’un groupe russe. Surtout que cette Coupe du monde manque de musique, de cérémonies. Y en a eu une, d’ailleurs ? Moi, en tant que Sylvester Staline, je t’aurais foutu un grand défilé militaire sur la place Rouge avec des hélicoptères.Là, Poutine est resté sobre depuis le début de la compétition et je pense que c’est une tactique.Il est à chier. En revanche, je n’avais pas capté que la Russie avait gardé l’hymne soviétique, et j’ai été très ému quand je l’ai entendu. J’ai eu une larme rouge.Le Mexique . En tant que Sylvester Staline, je devrais détester le Mexique vu qu’ils ont protégé Trotski que j’ai fait assassiner, mais il y a un côté très coco là-bas qui fait que j’aime bien la mentalité. C’est épicé.Le problème des joueurs actuels de l’équipe de France , c’est qu’ils sont assez jeunes. Maradona était carrément soviet' compatible, par exemple. Il fume le cigare comme le Che, il jouait à Naples qui est vu comme une ville abritant des pouilleux... Et c’est ça, le communisme. Rendre de la dignité au peuple.Il ne faut pas qu’ils soient discrets, je pense. C’est justement le jeu à la Deschamps, se faufiler, la «» . Je ne suis pas fan, c’est gagne-petit. Je préfère encore perdre avec la manière. Je ne crois pas au dicton qui dit que «» . J’étais aussi heureux de suivre la France en 1986 et en 1992 qu’en 1998. En 2006, le match que les Bleus sortent contre l’ Espagne , c’était avec la manière. J’ai jamais aimé le jeu à l’italienne, alors que c’est très soviétique. Avec les joueurs qu’elle a, l’équipe de France doit faire plus, car ce n’est pas avec sa défense qu’elle ira au bout.