Southampton racheté par un homme d'affaire chinois

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle faire une Margarita Louis-Dreyfus.Le club anglais de Southampton a confirmé ce mardi matin la vente de 80% des parts du club à l'homme d'affaire chinois, Gao Jisheng, qui a déboursé près de 210 millions d'euros pour devenir l'actionnaire principal de la formation anglaise.Après les différents passages devant les propriétaires de la Premier League, le club n'est officiellement plus sous pavillon suisse. L'ancienne propriétaire, Katharina Liebherr, qui avait hérité du club après le décès de son mari, garde tout de même 20% de ses parts.Cela faisait près de douze mois que les deux parties étaient en négociation concernant le rachat du club et sont parvenues à un accord. Mais ne comptez pas sur le nouveau propriétaire pour tout changer, puisque l'actuel président, Ralph Krueger, a été maintenu à son poste et Gao Jisheng a confirmé sa volonté de poursuive la même politique sportive en s'appuyant sur le centre de formation.Après tout, on ne change pas une équipe qui finit huitième de Premier League.