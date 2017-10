Souriez, vous êtes quantifiés

Football et chiffres ont toujours fait route commune. Mais depuis le début des années 2010, et l’explosion du big data, les statistiques sont devenues omniprésentes et plus seulement utilisées par une poignée de professionnels. Faut-il s’inquiéter de cette prétendue déshumanisation du football ou, au contraire, y voir une preuve que le sport-roi reste le meilleur miroir de la société ?

Par Julien Duez

Il est loin le temps où refaire le match consistait à s’accouder au zinc du café du coin, un picon-bière en main et des approximations plein la bouche. À une époque où chacun dispose d’outils technologiques de pointe au creux de sa main, les analyses du lendemain se font à grand renfort de chiffres, d’une précision toujours plus implacable. «» , explique Loïc Moreau, ancien journaliste – comme la plupart de ses collègues – et directeur du secteur éditorial de la branche française d’Opta, leader du marché, qui travaille tant avec des entreprises de presse qu’avec des clubs professionnels. «Loïc Ravenel est collaborateur du Centre international d’études du sport (CIES), dont l’Observatoire du football publie chaque semaine une newsletter statistique basée sur les clubs du Big 5 . Selon lui, cette tendance est générationnelle : «» Et de préciser que le big data, malgré son appellation un peu barbare, est présent partout dans notre quotidien : sur un site de covoiturage, un réseau social, ou une application de visionnage de séries. Nous consommons de la statistique parfois sans le savoir et il serait donc illogique que le football, miroir de la société par excellence, y échappe.Cette boulimie de chiffres n’est donc plus réservée à un cercle d’initiés, elle touche désormais le grand public. Mais chez Opta, qui produit de la donnée, comme au CIES, où on l’analyse dans le but de faire émerger des problématiques, le son de cloche reste le même : contextualiser. «, confie Loïc Moreau.» Loïc Ravenel approuve : «Contrairement aux sports US, dans lesquels la statistique fait pleinement partie du jeu au vu du nombre de phases arrêtées qui les composent, le football reste une discipline exceptionnellement imprévisible, du fait de son mouvement permanent. Les statistiques seraient donc ce petit plus dans le sport de plus haut niveau, où les performances physiques et les schémas tactiques sont souvent homogènes. «» , résume Loïc Ravenel.Qui aurait pu prévoir le doublé de Lilian Thuram face à la Croatie ou, plus récemment, celui de Mamadou Sakho contre l’ Ukraine ? «, répond Loïc Moreau.» Dans le même esprit, le facteur humain, même s’il est moins visible, reste prédominant. Nul doute qu’un joueur qui peine à s’adapter au climat météorologique ou aux humeurs du vestiaire aura du mal à être à son meilleur niveau sur le terrain. Et contre cela, les statistiques ne peuvent rien.Au fond, la démarche de regarder un match de football résulte avant tout d’un intérêt personnel. «, analyse Loïc Ravenel.» Il serait d’ailleurs illusoire de croire que l’œil humain soit capable de tout quantifier. Loïc Moreau insiste : «» Et le directeur éditorial d’Opta France de confier que ce service relativement coûteux est encore réservé à une poignée de structures professionnelles accroissant ainsi leentre les plus riches et les plus pauvres. Mais les clubs à plus faible budget ont toujours d’autres alternatives : «» Et permettent au football de garder un visage « à l’ancienne » .