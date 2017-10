Souley Diawara : « Amener un deuxième club dans la deuxième ville de France »

Plus de deux ans après avoir dit adieu aux pelouses de Ligue 1, Souleymane Diawara fait son retour dans le monde du ballon rond. Et s’il renoue avec le Vieux-Port, ce n’est cette fois pas à l’OM, mais chez son petit frère de National 1, Marseille Consolat, où il devient investisseur et conseiller du président, alors que son compère Mamadou Niang intègre le staff technique. Des renforts de choix qui vont dans le sens d’un objectif pour le club des quartiers nord de la cité phocéenne : découvrir la Ligue 2, au plus vite.

« Je suis toujours attaché à Marseille . C’est ma deuxième ville, après Le Havre . »

« Il va peut-être nous falloir un peu plus de temps, peut-être deux ans. Mais l’objectif premier est de décrocher la montée à la fin de la saison. »

« En aucun cas il ne faut parler de rivalité. On est à des années-lumière de l’OM. »

Propos reccueillis par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après mon incarcération, pendant un an, je n’ai rien fait. Il fallait que je me remette de mes problèmes, alors j’ai profité de ma famille, je suis allé voir des matchs... J’ai eu beaucoup de propositions pour jouer, j’avais eu des appels en première et deuxième divisions. Mais j’ai décliné les offres : je n’avais plus la tête à jouer au foot, je n’y pensais plus.Bien sûr. Avec Consolat, ça ne date pas d’aujourd’hui. Ça a pris du temps. On avait discuté de ça après mon incarcération, on était au bureau avec le directeur sportif, Djamal Mohamed, et il voulait que je vienne les aider. Je lui avait dit que je ne voulais plus jouer. Mais il y avait cette idée d’aider Consolat. J’ai pris le temps de connaître le sujet, le projet. En deux ans, j’ai vu qu’on avait failli monter à deux reprises, la première fois d’un point et ensuite de quelques buts. L’année dernière, on a commencé à parler plus sérieusement, on s’est revu, on a bien réfléchi. Ils m’ont exposé leurs idées, et pour moi qui voulait rester dans le foot, c’était un excellent projet. C’est pour ça qu’on a foncé. Je voulais rester dans un milieu, si ce n’est professionnel, au moins semi-pro.Je suis toujours attaché à Marseille . C’est ma deuxième ville, après Le Havre . J’ai beaucoup d’amis là-bas, j’ai beaucoup aimé cette ville et je l’aime encore ! Ce projet m’a aussi excité parce qu’on est à Marseille, c’est la deuxième ville de France , et écrire l’histoire en amenant un deuxième club ici, c’est un beau projet.On ne s’est pas connus sur un terrain de foot, avec « Mamad’ » , on est très, très proches. Quand les dirigeants nous ont proposé ce projet, on était tous les deux au bureau. Lui, c’est plus quelqu’un du terrain : tout le monde sait que c’est un passionné de foot, qui regarde tous les matchs, tous les championnats, toutes les divisons... Moi, je ne suis pas comme ça, je suis plus dans l’aspect direction. Je pense que ça fait un bon duo dans l’optique de faire grandir ce club. Il le mérite.Oui, ça nous est arrivé. Je voulais voir comment c’était, j’ai dû y aller une ou deux fois. Mais c’est surtout Mamad’ qui était plus souvent là-bas.Oui, il entame sa troisième saison ici. C’est quelque chose qui a pesé dans la balance : je ne vais pas le nier, ça a facilité mon choix. Mais même s’il n’avait pas été là, je pense que j’aurais accepté ce projet quand même.Les installations sont petites, mais c’est ce qui est excitant dans ce projet : on part de rien, et on espère faire quelque chose de grand, marquer l’histoire. Pour le moment, il n’y a rien. Et si demain, on a la chance d’accéder à la Ligue 2, tout ça va changer. C’est pour cela qu’on se motive à fond pour qu’on puisse atteindre nos objectifs et faire grandir le club. Notre but, c’est d’amener un deuxième club dans la deuxième ville de France Dans tous les clubs, quand on est passé à deux doigts de monter, on veut atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Il va peut-être nous falloir un peu plus de temps, peut-être deux ans. Mais l’objectif premier est de décrocher la montée à la fin de la saison.Paris c’est Paris, Marseille reste Marseille. Je ne fais pas de comparaison, je ne vois pas ça comme ça. Chaque ville a son truc. Marseille est une grande ville, ici, le foot est une religion, et il faut réussir à y implanter un deuxième club de football. Je sais que c’est possible, sinon je ne prendrais pas le risque, et du temps, là-dedans.On va essayer de ramener cette touche de professionnalisme qui manque peut-être, en s'entourant de personnes d’expérience comme Karim ou Rafik. Ça ne peut être qu’un plus pour agrandir ce club. Le championnat de National 1 est très dur, mais quelqu’un comme Karim, qui a joué en Ligue 1 et Ligue 2, va apporter.C’est la vie, il y a plein de choses que j’aurais aimé faire. Mais il n’y a pas eu de contact. Le dernier que j’avais eu, c’était avec Vincent Labrune, avec qui j’avais de très bonnes relations. Il me disait qu'après le foot, si je voulais venir à ses cotés... Mais avec tout ce qui s’est passé, ça ne s’est pas fait : Vincent Labrune n’est plus là, le club n’appartient plus à Margarita Louis-Dreyfus. Ça aurait pu être possible, je m’entendais très bien avec les dirigeants, il n’y avait pas de souci par rapport à ça. C’est le foot : tu fais ton bonhomme de chemin, la vie ne s’arrête pas. Maintenant mon ambition, c’est Consolat, et on va essayer de tout faire pour atteindre nos objectifs. J’ai d’excellents rapports avec l’ Olympique de Marseille , mais la nouvelle direction, je ne la connais pas.Je m’y intéresse, ça reste l’OM, le club qui m’a offert énormément. J’ai passé un tiers de ma carrière là-bas, donc je suis obligé de m’y intéresser. Mais j’ai d’autres ambitions maintenant, en dehors de l’OM, et je vais me concentrer dessus.On ne peut pas parler de rivalité, on parle de l’ Olympique de Marseille . Consolat reste Consolat. On veut être le deuxième club professionnel à Marseille , et en aucun cas il ne faut parler de rivalité. On est à des années-lumière de l’OM. On va essayer de se rapprocher de l’OM même si l’écart est très grand, et de cohabiter avec lui au niveau professionnel.Vous avez un club pro, et un autre disons semi-pro. C’est normal qu’il y ait une différence de mentalité. Même dans les structures, les installations... On ne peut pas comparer.