Soualiho Meïté officiellement monégasque

🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Soualiho Meïté jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/to2a6xSQ5r — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 17 juin 2017

AH

Monaco aime la Belgique.Après Youri Tielemans, un autre joueur de Jupiler League débarque sur le Rocher : Soualiho Meïté. Formé à Auxerre, le milieu défensif franco-ivoirien arrive en provenance de Zulte Waregem, où il était prêté par Lille depuis un an et demi. En manque de temps de jeu dans le Nord, Meïté s'est relancé en Belgique.Acheté huit millions d'euros, le joueur de 23 ans a signé un contrat de cinq ans, avec pour mission périlleuse de combler le probable départ de Fabinho. Meïté est la quatrième recrue estivale monégasque après Youri Tielemans (Anderlecht), Jordy Gaspar (Lyon) et Diego Benaglio (Wolfsburg).