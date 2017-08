SOS Chantôme

Opposé samedi après-midi à Sochaux, le RC Lens devra encore patienter avant de pouvoir compter sur Clément Chantôme. Le joueur idéal pour remettre la train nordiste sur de bons rails.

Sentiment de revanche

Le couteau entre les dents

Par Kevin Charnay

Depuis le 19 mai dernier, aux alentours de 22h21, le Racing Club de Lens s’enlise dans la déprime. À quelques kilomètres de là, à Reims, Emmanuel Bourgaud surgit à la 96minute pour donner une victoire inespérée à Amiens, privant au dernier moment les Lensois – qui avait fait le travail contre Niort - d’une remontée en Ligue 1. Un énorme coup de massue porté à la tête de Gervais Martel et de ses hommes. Depuis, le club nordiste semble incapable de l’accepter, en atteste son recours pour tenter de faire annuler la montée d’Amiens, club qui lui avait gentiment prêté son stade en 2014. Une tentative désespérée, qui va de pair avec un sentiment d’impuissance sur le terrain. Après une préparation peu rassurante - deux victoires compliquées contre Quevilly et Avranches, un nul contre Chambly et trois défaites contre Troyes, le Standard et la Gantoise – Lens entame de la pire des manières sa saison en Ligue 2. Deux revers contre Auxerre et Nîmes, et voilà les Sang et Or déjà dans la zone rouge avec zéro point. Pour relever la tête le plus vite possible et s’éviter une saison galère à se faire peur, Lens a besoin d’un guerrier. Heureusement, il l’a peut-être trouvé avec sa dernière recrue : Clément Chantôme.Pour remplacer Benjamin Bourigeaud, parti découvrir l’élite à Rennes, Lens n’a pas eu à chercher bien loin puisqu’il a pu se servir dans l’effectif breton. Au même poste, le grappin est mis, sous forme de prêt, sur Clément Chantôme, joueur de Ligue 1 à part entière au CV plus que respectable, qui découvrira l’étage inférieur pour la première fois cette saison. Chantôme sort d’une saison quasiment blanche à Rennes, rongée par les blessures, et son sentiment de revanche est exacerbé depuis qu’il a été mis de côté cet été par Christian Gourcuff . «, expliquait-t-il amèrement jeudi lors de sa conférence de presse de présentation.» . À seulement 30 ans, Clément Chantôme n’est pas cramé et a déjà besoin de mettre toutes ses tripes pour se relancer. Et lorsqu’on agite un bifteck bien saignant à un clébard déjà bien affamé de nature, on peut être sûr qu’il ne lâchera pas le bout de gras. Talentueux mais pas époustouflant, le natif de Sens a construit sa carrière sur une motivation sans faille et un mental d’acier pour réaliser son rêve de gosse : porter le maillot du PSG et accessoirement garder la confiance d’un certain Carlo Ancelotti A l’aise aussi bien en 4-4-2 qu’en 4-3-3, sa science tactique, son expérience, et sa capacité à haranguer ses coéquipiers ne pourra que servir d’électrochoc à une équipe lensoise qui a besoin de se secouer. Et dans les mots, Chantôme a déjà donné satisfaction en affichant son envie d’aider un club qu’il respecte et un entraîneur qu’il connaît bien. «, explique-t-il.» . En manque de rythme et d’intensité après une préparation tronquée, l’ancien bordelais concède qu’il est encore «» . Il ne devrait donc pas être aligné tout de suite contre Sochaux, et Lens va devoir patienter avant de lancer le chien affamé dans l’arène. Et sa saison par la même occasion.