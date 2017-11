Son libère Tottenham

Un Tottenham en mode diesel.Difficile de disputer avec autant d'envie un match de championnat contre la lanterne rouge qu'une rencontre de gala contre le Real Madrid en Ligue des champions. Lesen ont fait l'expérience contre Crystal Palace , en ayant toutes les peines du monde à se montrer dangereux devant le but des. Les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont remis à Son Heung-min, qui a crucifié Julián Speroni d'une frappe limpide à l'entrée de la surface (64).Avant cela, l'attaque londonienne a enchaîné les tirs non cadrés et les centres fuyants, et s'est finalement montrée moins dangereuse que son homologue des Scott Dann , en reprenant un corner de la tête (34), puis Andros Townsend au bout d'une cavalcade de quarante mètres (50), mettent à contribution l'excellent Paulo Dino Gazzaniga, qui disputait son premier match en tant que portier de Tottenham . Et quand ce n'est pas le remplaçant de notre Hugo national, c'est Wilfried Zaha qui sauve la défense desen loupant le but vide (57).Lessortent victorieux de ce duel des extrêmes, et reviennent provisoirement à hauteur de Manchester United , deuxième.