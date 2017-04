Soirée d'Isco à Gijón

Titulaire en l'absence de CR7, Benzema ou encore Gareth Bale, Isco a permis au Real Madrid de repartir de Gijón avec les trois points en inscrivant le but de la victoire dans les dernières secondes de la rencontre (3-2).

Gijón 2-3 Real Madrid

Iscoquinou

Iscoloscopie

Assis sur le banc des remplaçants, Isco n'a pas participé à la victoire desface au Bayern Munich ce mercredi en Ligue des champions (1-2). Comme souvent, Zinédine Zidane avait alors aligné son onze type qui lui a fait gagner la C1 en mai dernier. Voyant Asensio, James et Kovačić le quitter pour rejoindre la pelouse de l'Allianz Arena, Isco n'avait pas bronché et s'était levé du banc pour célébrer le doublé de Cristiano Ronaldo . Titulaire à Gijón ce samedi en championnat, Isco a prouvé, une nouvelle fois, à Zinédine Zidane qu'il mériterait d'être titulaire un peu plus souvent. Auteur d'un doublé, dont le but de la victoire dans les dernières secondes, le milieu espagnol a permis au Real Madrid de se sortir d'un piège où il était bien empêtré.Sûr de ses forces et de ses hommes, Zinédine Zidane envoie son équipe B sur le pré de Gijón où seul Sergio Ramos fait figure de titulaire habituel. Avec un milieu à la technique XXL - Isco , James, Kovačić -, mais sans son gratteur de ballon Casemiro , le Real Madrid galère un peu à trouver ses marques en début de rencontre. Une aubaine pour lesqui frappent les premiers par l’intermédiaire de Carlos Carmona , qui offre le cuir à son cousin dans les tribunes du Molinón (8). Plus précis techniquement, son compère du milieu, Mikel Vesga , délivre une subtile louche par-dessus la défense madrilène que reprend de volée l’attaquant croate Duje Čop (13). Cette ouverture du score fera office d’électrochoc pour le Real Madrid , habitué à être dos au mur cette saison. Lesn'auront besoin que de trois minutes pour revenir dans la partie grâce à un petit bijou d’ Isco . Trouvé dans la surface de réparation par Danilo , le milieu espagnol se balade au milieu de quatre défenseurs avant d’envoyer une merveille du gauche qui termine dans la lucarne d’Ivan Cuellar, admiratif (16). Revenu au score, le Real Madrid commence alors à déployer son jeu autour d’ Isco , rayonnant dans l’entrejeu. Problème, la défense à cinq de Gijón et Álvaro Morata, fantomatique, empêchent les hommes de Zizou de se créer de véritables occasions.Bousculés par Zizou durant la pause, les Madrilènes repartent au charbon dès le début du second acte. Monté aux avant-postes pour un coup franc, Nacho pense alors donner l’avantage aux siens sur une tête que repousse miraculeusement Ivan Cuellar sur sa ligne, avant que Morata loupe le cuir de quelques centimètres (47). Impérial sur les coups de pied arrêtés offensifs, le Real Madrid reste friable sur coups de pied arrêtés défensifs. Mis au fait, Gijón en profite pour reprendre l’avantage sur une jolie tête lobée de Mikel Vesga à la suite d'une remise parfaite du défenseur français Jean-Sylvain Babin (50). Comme en première période, lesactivent alors le bouton réaction. Cette fois-ci, lestiendront neuf minutes avant que Morata prenne le dessus sur Babin pour catapulter sa tête dans les filets de Cuellar (58). Décidés à repartir de Gijón avec les trois points, les Madrilènes campent alors dans le camp adverse. À la baguette, Isco continue de régaler, comme sur cette percée où il traverse tout le terrain avant de tenter un ultime crochet de trop dans la surface de réparation (71). Voyant ses coéquipiers dans un jour un peu moins rose, l'ancien meneur de jeu de Málaga décide alors d'enfiler le costume de sauveur de la patrie. Seul aux vingt mètres, Isco se positionne sur son pied droit et déclenche une frappe à ras de terre qui ne laisse aucune chance à Cuellar (90). Zizou peut avoir le sourire, son Real Madrid assoit encore un peu plus son avance en Liga. En revanche, pas sûr que la performance d' Isco soit suffisante pour changer ses plans en Champions.