Sociedad, Alaves et Alcorcon qualifiés

La Copa del Rey a rendu son verdict.En ce début de soirée du mercredi 11 janvier, six équipes s'affrontaient en Coupe du Roi. Alcorcon, qui avait concédé le match nul au match aller, est allé s'imposer sur le terrain de Cordoba pour arracher sa qualification. Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes de Julio Velazquez avec un but d'entrée de Piovaccari en tout début de match. Mais en seconde période, Alcorcon est parvenu à renverser la situation avec des buts de David Rodriguez et Ivi Pendant ce temps-là, la Real Sociedad se contentât d'un nul 1-1 sur la pelouse de Villarreal . L'égalisation de Soriano en réponse de l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal ne change rien, car la Sociedad l'avait emporté 3-1 à l'aller.Et enfin, dans le duel des Deportivo, Alaves est parvenu à tenir tête à la Corogne. Après un 2-2 au match aller à l'extérieur, Alaves s'est facilité la tâche avec une ouverture du score d' Edgar Mendez et a résisté au retour de La Corogne malgré l'égalisation rapide d' Alejandro Arribas De toute manière, on sait que le titre va se jouer entre les trois mastodontes de la Liga. Alors à quoi bon…