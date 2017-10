Sochaux et Brest victimes d'une tentative d'escroquerie

JB

Le monde du football est un milieu impitoyable, encore plus avec cet exemple.rapporte qu'une personne lorgnait autour de clubs professionnels français, avec des tentatives d'escroquerie. Se faisant passer pour un collaborateur d'agent ou un dirigeant, notre homme approchait les clubs pour demander que le salaire d'un joueur soit versé sur un nouveau compte, prétextant un changement de relevé d'identité bancaire. Brest et Sochaux auraient été contactés, et la LFP, une fois avertie, s'est empressé d'alerter l'ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Une enquête pénale a été ouverte, suite à une plainte de l'agent Christophe Mongai.Pendant ce temps-là, à Nantes , on ne sait toujours pas qui est derrière l'arnaque Kolbeinn Sigthorsson