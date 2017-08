Sochaux enfonce Lens

AH

Tenu en échec le week-end dernier par Quevilly-Rouen et balayés cette semaine par Valenciennes en coupe de la Ligue, le FC Sochaux est reparti de l'avant ce samedi après-midi. Les Doubistes recevaient un RC Lens mal en point, dix-neuvième de L2 après deux défaites à Auxerre et face à Nîmes . Et après une heure de jeu de très haute volée, les Lionceaux tenaient solidement les Sang et Or dans leurs griffes (3-0), grâce à Teikeu (40) et un doublé de Florent Martin (55, 63).Mais, inexplicablement, alors que Sochaux roulait sur le RCL, le match a totalement basculé et Lens s'est mis à y croire après vingt minutes de folies. C'est d'abord la prometteuse recrue croate, Lendric, qui réduisait le score à la 74avant que l'inévitable Cristian Lopez ne redonne espoir au peuple lensois sur pénalty. Pourtant, le RCL a ensuite calé et c'est Touzghar, désormais sochalien, qui a eu la balle de match dans le temps additionnel. Mais l'avant-centre sochalien s'est complètement loupé sur une action à trois contre le gardien lensois. Une phase de jeu à l'image d'un match où Sochaux s'est fait peur, mais s'en sort bien et prend même la troisième place du championnat.Plus gros budget de L2, Lens s'enfonce dans la crise.