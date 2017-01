Sochaux cajole les gendarmes du foot

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après quelques saisons à s'enquiller des galères financières et administratives, les Sochaliens sont peut être enfin entre de bonnes mains.C'est du moins ce qu'ont voulu montrer les propriétaires chinois du club à la DNCG, le légendaire gendarme financier du football français qui aime cogner fort quand il s'agit de punir les clubs. L'équipe de Ligue 2 a prouvé qu'elle avait reçu de nouveaux fonds sains de la part des Chinois, alors que certaines personnes commençaient à se poser des questions sur l'état des finances des Lionceaux. Il faut dire que, la société qui avait acheté le club en juillet 2015, a connu un été catastrophique en bourse et Li Wing Sang, propriétaire du FCSM , avait du s'expliquer devant la DNCG début décembre.Le patron a du réussir son oral, puisque la DNCG n'a pris aucune sanction et que le club a annoncé être en parfait état de marche.